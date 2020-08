Nachhaltigkeit: Innovative Lösungen werden prämiert

Wer bewertet die eingereichten Ideen?

Ein Gremium bewertet die Einreichungen und trifft eine Vorauswahl. Diese wird in weiterer Folge in den sozialen Netzwerken der Allianz geteilt. Die Follower stimmen dann über die besten Ideen ab.

Wie hoch ist das Preisgeld?

In der Kategorie Einzel-, Klein-, und Mittelbetriebe (< 10 - < 50 - < 250 Beschäftigte) gibt es für den ersten Platz 12.000, für den zweiten 8.000 und den dritten Platz 4.000 Euro. In der Kategorie „Privatpersonen und Vereine“ bekommt der erste Platz 6.000, der zweite 4.000 und der dritte Platz 2.000 Euro. In der Kategorie „Future Generation (6 – 14 Jahre)“ werden zehn Sportgutscheine zu je 500 Euro vergeben.

Bis wann müssen die Projekte eingereicht werden?

Bis 18. Oktober 2020 nimmt die Allianz Einreichungen entgegen.

Alle Informationen finden Sie unter allianz.at/umweltpreis