Zweiter Frühling für Palais Clam-Gallas in Wien

Neun Jahre sind seit dem Verkauf des Palais Clam-Gallas am Alsergrund bereits vergangen, seit im Spätherbst des Jahres 2015 Frankreich sein als Kulturinstitut genutztes Prunkobjekt an das Emirat Katar verkauft hat.

Und kaum war das Institut Francais d’Autriche in die Praterstraße übersiedelt, schloss sich auch schon das große, schwarze Eisentor für die Wiener – eine freie Parknutzung war seither nicht mehr möglich.

Generalsanierung hat begonnen

Ob nun wirklich alles gut wird, darf also bezweifelt werden. Immerhin hat vor Kurzem endlich die lange angekündigte und vertraglich zugesicherte Generalsanierung des klassizistischen Palais aus dem 19. Jahrhundert begonnen.

Beim KURIER-Lokalaugenschein an der Adresse Währinger Straße 30 ist das Dröhnen der Presslufthämmer unüberhörbar – Arbeiter wuseln durch den Garten, Mulden werden randvoll angefüllt, aus einem Fenster im ersten Stock ragt ein Schuttschlauch heraus. Doch den Umbauarbeiten zusehen, ist gar nicht so einfach, hat doch der Eigentümer vor dem Palais einen Sichtschutz in billigster Kunstrasen-Optik angebracht – ein wahrer Stilbruch.