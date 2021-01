Zwei Verletzte auf A23: Transporter fährt auf Pannenfahrzeug auf

Am Montag ereignete sich in den Morgenstunden ein Auffahrunfall auf der A23, bei dem ein Kleintransporter auf ein Pannenfahrzeug auffuhr.

Ersten Erhebungen der Polizei zufolge stand das Pannenfahrzeug am Pannenstreifen in Fahrtrichtung Norden mit eingeschalteter Warnleuchte, um ein Auto abzusichern, das einen Reifenschaden hatte und deshalb ebenfalls am Pannenstreifen stand.

Der 60-jährige Lenker des Kleintransporters fuhr am rechten Fahrstreifen, geriet dabei aber auf den Pannenstreifen und fuhr auf das Heck das Pannenfahrzeugs auf. Bei dem Aufprall wurde das Pannenfahrzeug in das davor abgestellte Auto geschoben, wodurch dieses gegen die Leitplanke gedrückt wurde und auf dem Dach liegen blieb.

Leichte Verletzungen

Zum Zeitpunkt des Aufpralls befand sich ein Mitarbeiter des Pannendienstes laut eigenen Angaben gerade beim Reifen des ursprünglich beschädigten Pkws. Durch den Anprall wurde der ebenfalls 60-Jährige umgeworfen, blieb dabei aber unverletzt.

Der 56-jährige Lenker des Fahrzeugs mit dem Reifenschaden befand sich zwischen den Fahrzeugen bei der Leitplanke. Bei dem Aufprall wurde er über die Leitplanke geworfen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Ebenso leicht verletzt wurde jener Lenker, der den Unfall verursacht hatte. Beide Männer mussten in Spital. Zudem entstand ein erheblicher Sachschaden.

