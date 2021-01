Raser flüchtet in Carsharing-Auto vor der Polizei

Die Wiener Polizei führte Montagmittag in Wien-Donaustadt Geschwindigkeitskontrollen durch - dabei wurde ein Auto eines Carsharing-Unternehmens mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Als die Polizisten dem Mann deuteten, er solle anhalten, ignorierte dieser die Beamten. Der Fahrer soll zwar kurz langsamer geworden sein, nur um dann wieder zu beschleunigen.

Der Autofahrer soll dann auf die Nebenfahrbahn der Raffineriestraße gefahren sein und gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung in Richtung Biberhaufenweg davongefahren sein.

Cannabis in Jacke gefunden

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fanden das Auto in der Nähe des Kraftwerks Donaustadt - der Lenker war aber nicht mehr anwesend. Passanten sagten den Beamten, dass der Verdächtige in ein Gebüsch gelaufen sei und seine Jacke weggeworfen hätte. In einer Jackentasche fanden die Polizisten Cannabis.

Der Verdächtige konnte aber nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat bereits Kontakt mit dem Carsharing-Unternehmen aufgenommen, weitere Ermittlungen sind im Gange.

