Zwei gescheiterte Einbrecher in einer Nacht in Wien festgenommen

Nicht besonders geschickt haben sich zwei mutmaßliche Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Wien angestellt. Ein 36-jähriger Verdächtiger scheiterte an einem Zigarettenautomat, nur kurz davor soll ein 31-jähriger Mann versucht haben, sich Zutritt zu einer Arztpraxis zu verschaffen. Ebenso erfolglos.

Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden zuerst in Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert, da Zeugen dort offenbar einen Einbruch beobachteten. Als die Polizisten eintrafen, war der Verdächtige noch vor Ort. Der 31-jährige Österreicher wurde angehalten und vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurden laut Polizei ein Bolzenschneider und ein Brecheisen gefunden.

Der Beschuldigte stritt die Tat bei seiner Vernehmung ab. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Hartnäckiger Zigarettenautomat

Ein paar Stunden später soll sich ein 36-jähriger Rumäne an einem Zigarettenautomaten in Floridsdorf zu schaffen gemacht haben. Auch er dürfte beobachtet worden sein, sodass die Polizei am Tatort im Bereich Pragerstraße eintraf, als der Verdächtige noch mit einem Schraubenzieher am Automaten hantierte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm stellten die Ermittler mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Außerdem wurde festgestellt, dass gegen den Festgenommenen bereits eine Festnahmeanordnung nach dem Fremdenrecht bestand. Die Vernehmung des 36-Jährigen steht noch aus.

