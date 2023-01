Frau belästigt: Verdächtiger verletzt Zeugen mit Schlagring

Am Sonntag um 8.30 Uhr soll ein Unbekannter einen 30-Jährigen mit einem Schlagring schwere Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Wien-Mitte. Der Verdächtige soll zunächst eine Frau belästigt werden. Der 30-Jährige forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraufhin der Mann ihm ins Gesicht schlug und die Flucht ergriff.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der 30-Jährige wurde vor Ort von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Spital gebracht.

Die Wiener Polizei ersucht Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01/31310/62800 zu melden.

