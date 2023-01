Geld und Zigaretten erbeutet: Polizei sucht nach Tankstellen-Räubern

Zwei unbekannte Täter sollen in der Nacht auf Montag um 3 Uhr einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Hadikgasse in Penzing mit einem Messer bedroht und Bargeld und Zigaretten erbeutet haben. Trotz einer Sofortfahndung konnten die Täter fliehen.

Personenbeschreibung

Ein Verdächtiger soll zirka 25 bis 30 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß sein. Er hat eine schlanke Statur und war mir einer roten Kapuzenjacke, blauen Jeans, dunklen Sportschuhen und dunklen Handschuhen bekleidet. Das Gesicht war mit einem Schal vermummt. Der andere Verdächtige ist im selben Alter, zirka 170 bis 175 groß und von mittlerer Statur. Er war mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet. Auch sein Gesicht war mit einem Schal vermummt.

Die Wiener Polizei ersucht Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01/31310/25800, zu melden.

