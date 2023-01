Wohnung in Ottakring ausgebrannt: Bewohner in Sicherheit gebracht

Um 2.35 Uhr wurde in der Nacht auf Montag bei der Wiener Berufsfeuerwehr Alarm geschlagen. In der Hasnerstraße in Ottakring war in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen. Als die 35 Einsatzkräfte eintrafen loderten die Flammen bereits aus einer Wohnung im zweiten Stock. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte so verhindern, dass das Feuer auf andere Wohnungen und das Dach übergreift.

Gleichzeitig wurden Bewohner des Gebäudes von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht und von der Berufsrettung Wien betreut. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Feuerwehrleute fanden dann noch letzte Glutnester mit Hilfe einer Wärmebildkamera in der hölzernen Deckenkonstruktion innerhalb der Brandwohnung und löschten diese ab. Der Einsatz dauerte bis 6.30 in der Früh. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

