Junge Frau in Donaukanal gefallen: Nächtliche Rettungsaktion erfolgreich

In den frühen Morgenstunden stürzte eine junge Frau am Sonntag in den Donaukanal im Bereich der Kaiserbadschleuse, berichtet die Polizei. Zwei Begleiterinnen, die die Frau flüchtig kannten, meinten sie wäre unter starken Alkohol-und Suchtgifteinfluss gestanden und sei ohne Fremdeinwirkung ins Wasser gefallen. Polizisten an Land konnten mit einem Rettungsring die im Wasser treibende junge Frau an einem Wandvorsprung der Schleuse sichern.

Polizeiboot brachte Frau an Land

Das Polizeiboot konnte die Frau dann aufnehmen und an Land bringen. Feuerwehrtaucher sicherten den Einsatzraum ab. Sie wurde der Berufsrettung Wien mit Unterkühlung und Verdacht auf Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben.