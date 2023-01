Verfolgungsjagd mit Drogenlenker durch mehrere Wiener Bezirke

Am Montagmorgen um 4.25 Uhr wollten Polizisten am Mariahilfer GĂŒrtel ein Auto anhalten, weil der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Anstatt stehen zu bleiben, beschloss der 31-jĂ€hrige Autofahrer aber zu flĂŒchten. Die Verfolgungsjagd startete in Rudolfsheim-FĂŒnfhaus und ging dann weiter nach Meidling und Favoriten bevor der Mann auf die A23 und spĂ€ter auf die S1 in Richtung Schwechat fuhr.

Flucht trotz kaputter Reifen

Der Lenker fuhr viel zu schnell und missachtete rote Ampeln. Einmal verlor er die Kontrolle ĂŒber das Auto und fuhr auf einen Gehsteig, wodurch zwei Reifen stark beschĂ€digt wurden. Das hielt den 31-JĂ€hrigen aber nicht davon ab, seine Flucht fortzusetzen. Auf der Autobahn ĂŒberholte er mehrere Fahrzeuge auf dem Pannenstreifen, wo er dann aber wegen der kaputten Reifen ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke krachte. Mehrere Streifenwagen umzingelten den Lenker, der stieg aber erneut aufs Gas und fuhr in die Polizeiautos. Dann war das Fluchtauto endgĂŒltig fahrunfĂ€hig und die Polizisten nahmen den Lenker fest.

Kein FĂŒhrerschein

Sein Beifahrer, ein 36-jĂ€hriger Österreicher versucht noch zu Fuß zu flĂŒchten, wurde aber von mehreren Beamten angehalten. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte drei Polizisten.

Im Auto wurden spĂ€ter zwei gestohlene Kennzeichen gefunden, auch jene die am Auto montiert waren, waren gestohlen. Außerdem hat der 31-JĂ€hrige keinen FĂŒhrerschein. Eine Untersuchung ergab, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand. Der 31-JĂ€hrige verweigerte bei der Vernehmung die Aussage, der 36-JĂ€hrige zeigte sich zu den VorwĂŒrfen nicht gestĂ€ndig. Der Autofahrer wurde in eine Justizanstalt gebracht, der Beifahrer auf freiem Fuß angezeigt.

