Autofahrer flieht mit 150 km/h vor der Polizei

Bei einem Verkehrsschwerpunkt in der Josefstadt wollten Polizisten in der Nacht auf Montag einen Autofahrer anhalten, der allerdings Gas gab, anstatt stehen zu bleiben. Er beschleunigte das Auto auf 150 km/h obwohl in der Kaiserstraße ein Tempolimit von 50 km/h vorgeschrieben ist. Außerdem ignorierte er mehrere rote Ampeln. Dann fuhr er auf einen Polizisten zu, der nur durch einen Sprung auf die Seite unverletzt blieb.

Der Polizist stand im Fahrbahnbereich und wollte das Fahrzeug anhalten. Der Lenker blieb zwar kurz stehen, gab dann aber wieder Gas. Der Fluchtversuch endete schließlich mit einem Verkehrsunfall in der Liechtensteinstraße. Dabei kollidierte der 18-jährige Österreicher mit drei geparkten Autos. Der Mann wurde festgenommen. Sein Führerschein war ihm schon vorher abgenommen worden.

