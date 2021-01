Zwei Anti-Corona-Demos zogen durch die Wiener Innenstadt

Aus einer angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung haben sich am Sonntagnachmittag in der Wiener Innenstadt zwei nicht angemeldete Demonstrationszüge entwickelt, die Richtung Stephansplatz zogen. Laut Polizei nahmen insgesamt etwas über 1.000 Personen an den Demonstrationen teil.

Die Demos entwickelten sich aus einer angezeigten Kundgebung am Heldenplatz. Nachdem bei dieser Veranstaltung die Covid-Maßnahmen, wie Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz nicht eingehalten wurden, wurde der Veranstalter von der Polizei aufgefordert, für die Einhaltung der Maßnahmen zu sorgen oder die Veranstaltung zu beenden.

"Kurz muss weg"-Parolen

Daraufhin erklärte der Veranstalter die Demonstration für beendet. Aus der beendeten Veranstaltung entwickelten sich zwei nicht angemeldete Demonstrationszüge. Einer auf dem Stephansplatz, ein weiterer zog über den Ring offenbar ebenfalls Richtung Stephansplatz.

Bei einem Demonstrationszug der über den Kohlmarkt zog, wurden "Heimatschutz statt Mundschutz"-Plakate gezeigt, außerdem wurde "Kurz muss weg" skandiert. Die beiden Demonstrationen laufen noch, deshalb gibt die Polizei vorerst keine Auskünfte über etwaige Anzeigen.