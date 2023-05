Zwangstrinkgeld? In welchen Ländern Servicepauschalen üblich sind

Nach Medienberichten gibt es bei einem der bekanntesten Würstelstände der Stadt Wien neuerdings die Verrechnung einer "Servicepauschale". Besucher würden seit der Teuerung kein Trinkgeld mehr geben, daher verrechne man nun eine Gebühr, so die Argumentation. Das Geld käme aber ausschließlich den Mitarbeitern zugute.

Auch andere Lokale der Stadt orientieren sich derzeit an so einer Pauschale, die in Österreich unüblich ist. Bei dem Würstelstand Bitzinger gleich neben der Wiener Staatsoper werde demnach nun zur bestellten Wurst eine 4 Prozent hohe Service-Pauschale verrechnet. Das sorgt auf sozialen Netzwerken für Kritik: Man müsste einfach den Mitarbeitern mehr bezahlen, so der Tenor. "Wir haben einen harten Job am Würstelstand, egal bei welchem Wetter sind wir da", sagt der Würstelstand-Besitzer.