Chicago liegt gleich neben dem Servitenviertel

Bunte Einflüsse

McCowan wollte schon als Kind Koch werden. Er arbeitete an konträren Orten weltweit. Das kann man an seiner Karte erkennen: von der großen BBQ-Firma in Atlanta, Fine-Dining-Restaurant in Chicago bis zum Ramenlokal im 5. Bezirk. Sein letzter Stopp war übrigens kein unbekannter Imbissstand. Zwei Jahre lang entwickelte er Konzepte beim Bobo-Würstelstand „Wiener Würstelstand“ in der Pfeilgasse im 8. Bezirk. „Córdoba, eine Wurst mit Chorizo, Salsa und Raclette-Käse habe ich erfunden“, sagt er.