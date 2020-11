Zusammenhalt: So helfen Wiens Unternehmer und Künstler im Terror

Auch die Chefs der Ludwig Bar in der Papagenogasse, die mit nur knapp außerdem des ersten Bezirks liegt, haben ihren Gästen ein Zimmer im Hotel Beethoven zur Verfügung gestellt. „Die Sicherheit unserer Gäste steht an oberster Stelle.“

Mit den Gästen in den Keller

Eva-Maria Wukonigg vom erst kürzlich eröffneten Lokal „Paul & Vitos“ am Petersplatz hat in der Terrornacht geistesgegenwärtig reagiert. „Zuerst habe ich alle hineingeholt, habe das Licht abgedreht, zugesperrt und dann sind wir hinunter in den Keller. Wir haben zunächst noch eine Gästebereich und dann geht es nach hinten bis zu einem Lichthof und zu unserem Büro."