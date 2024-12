Eine Stammkundin betritt mit Vorfreude den mit viel Liebe bestückten Verkaufsraum. „Es soll was Süßes zum Schenken in der Adventzeit werden“, eröffnet sie. Und auch da gibt es einiges. Zum Beispiel selbst bestückte Bonbonnieren oder nostalgischer Schoko-Behang für den Christbaum, in der Form von bunt eingepackten Papageien, goldenen Geigen oder silbernen Mandolinen.

Ihre Kundin ist bereits 88 Jahre alt und erzählt, dass der Besuch eines Zuckerlgeschäfts in ihrer Kindheit noch so gut wie nicht finanzierbar war. Umso mehr genießt sie heute ihren Einkauf: „Hier habe ich immer auch eine persönliche Ansprache .“

Jüngere Menschen geben sich in der „Dropsboutique“, wie das Zuckerlgeschäft seit jeher genannt wird, jedoch nur selten die Klinke in die Hand: „Viele wissen nicht, was sie bei uns erwartet“, so die drei Floridsdorferinnen aus Strebersdorf. Und: „Viele Menschen im Bezirk haben von uns noch nie gehört.“

Gerne erzählen die drei vom Elan ihrer Mutter, als sie 2014 das Zuckerlgeschäft an der Haltestelle der Tramlinie 26 übernommen hat: „Sie war gelernte Konditorin und wollte immer ein eigenes Geschäft führen. Für sie war es eine Herzensangelegenheit.“

Doch die Bedingungen für Kathrin, Melanie und Lisa sind nicht leichter geworden: In der Floridsdorfer Hauptstraße, in der Brünner und in der Prager Straße haben unzählige Fachgeschäfte zugesperrt. Dafür fehlt es nicht an Kebab-Lokalen, an Barber- und an Ein-Euro-Shops.