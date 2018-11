Zu westlicher Lebensstil: Brüder sollen Schwester entführt haben

Der Vorfall hinterließ (auch seelische) Narben. Die junge Frau entschloss sich, die Familie zu verlassen und ein eigenständiges Leben zu führen. Sie kündigte ihren Job, verließ die Wohnung und schrieb ihren Verwandten, sie sei „vergewaltigt worden und will so nicht mehr weitermachen“. Sie flüchtete nach Saalfelden in Salzburg, legte sich einen neuen Namen und eine neue Sozialversicherungsnummer zu.

Doch Ende August forschten die Brüder ihren Aufenthaltsort auf. Sie sollen der Schwester aufgelauert haben. Die junge Frau lief davon, schrie um Hilfe, klammerte sich an einem Holzzaun fest – doch die jungen Männer sollen sie in ein Auto gezerrt und in die gemeinsame Wohnung nach Wien gebracht haben. Dort soll die junge Frau neuneinhalb Stunden eingesperrt gewesen sein, ehe sie die Polizei befreite. Die Brüder befinden sich in Untersuchungshaft. Zwei mutmaßliche Helfer wurden angezeigt.