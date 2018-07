Zu Fuß geht man vor allem in der Stadt

Dieses Phänomen beschäftigt auch Dieter Schwab vom Fußgänger-Verein Walk Space. „Die romantische Vorstellung, am Land könne man überall zu Fuß hin, ist weit gefehlt“, sagt er. Hebel, um das Gehen zu fördern, seien etwa eine bessere Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder Initiativen gegen die Zersiedlungen von Ortskernen. Schwab: „Infrastrukturen für den Alltag sollen im Idealfall per pedes erreicht werden können.“

Das Bewusstsein für Fußgängerfreundlichkeit sei vor allem in urbanen Räumen hoch, in ländlichen Regionen gebe es jedoch Verbesserungspotenzial. Genau hier setzt Schwab mit seinen Fußgänger-Checks an. Dabei analysiert er Straßenzüge mit ihren Nutzern im Hinblick auf Schwachstellen und Potenziale für Fußgänger. Nach der Bestandsaufnahme wird gemeinsam mit Kindern, Senioren und anderen Interessengruppen ein Maßnahmenpaket geschnürt. Politische Entscheidungsträger und Gemeindevertreter sind von Anfang an eingebunden.

Letztlich, sagt Schwab, liege es auch in der Verantwortung jedes einzelnen, welche Mobilitätsform er nutzen könne. „Wer weit hinaus zieht und sich aber gleichzeitig darüber aufregt, dass er für jeden Weg ein Auto benötigt, ist selbst schuld.“

Mitarbeit: Alina Neumann