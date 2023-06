Zirkusdirektor soll Alpakas in Kofferraum gestopft haben

Der Verein gegen Tierfabriken prangert in einer aktuellen Aussendung einmal mehr den Umgang von Tieren des Circus Safari an. Dabei wurde ein Video veröffentlicht, welches zeigt, wie Männer Alpakas in einen normalen Personenwagen "stopfen". In dem Video sagt ein Mann: "Das ist das neue Transportmittel für Spezialtiere", und zeigt auf das Auto.

Außerdem werden in dem Video die Tiere gezogen, gewürgt und in einen, für einen solchen Tiertransport, zu kleinen Wagen gestopft.