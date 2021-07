Zirkus Safari in Favoriten: Akrobaten ohne soziales Netz

Was soll sie sagen? Ihr Vater ist mit seinem Zirkus von Ort zu Ort getingelt. Der Vater ihres Mannes ebenso. Beide, ihr Mann und auch sie, sind als Artisten aufgewachsen. Heute führen sie gemeinsam den „Zirkus Safari“. Und ihre vier Kinder wohnen mit ihnen im großen Wohnwagen.

Magdalena Spindler sagt daher dezidiert: „Der Zirkus ist nun einmal mein Leben.“

Wenn das stimmt, dann ist ihr Leben seit Beginn der Coronakrise in Gefahr. Seit Monaten schon sind die 38-jährige Zirkusfrau, ihr Mann, ihre Mitarbeiter, ihre Kinder und ihre Tiere nicht mehr vor Publikum aufgetreten. Daher konnten sie auch keinen Euro verdienen. Und weil ihr Mann ein Berliner ist und sie aus dem Ruhrpott kommt, haben die Beiden auch nicht staatliche Unterstützung beantragt, erklärt Frau Spindler. Nicht in Deutschland, und auch nicht hier in Österreich.