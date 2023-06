Wölfe: Tierschützer zeigen jetzt Landwirte an, die Schafe weiden lassen

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat am Montag mit einer Aussendung aufhorchen lassen. Darin wird den Kärntner Almbauern vorgeworfen, ihre Schafe dem Wolf schutzlos auszusetzen. Das sei Tierquälerei, die man auch zur Anzeige bringen wolle.

Domestizierte Schafe seien Haustiere, heißt es in der Aussendung, die den Gefahren in der Wildnis hilflos ausgeliefert sind. Deshalb würden jährlich Tausende Schafe sterben, weil sie in Österreich "auf Almen ausgesetzt" werden. Und weiters: Bei der Almhaltung von Schafen bedeutet das, dass es eine Behirtung und einen Schutz vor großen Beutegreifern geben muss, sowie einen Nachtpferch. "Schuld am Leid ist hier nicht der Wolf, sondern die Vernachlässigung durch den Menschen", heißt es.