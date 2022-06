Tierschutz: Die Zirkustiere vom Margaretengürtel

Die Chefin des Veterinäramts (MA 60) Ruth Jily stellt im Gespräch mit dem KURIER klar, dass die Genehmigung für den Zirkus an sich, die MA 36 (Veranstaltungswesen) ausstelle. „Sie kontrollieren die Örtlichkeiten und Fluchtwege. Und in Bezug auf die Tiere wendet man sich an uns“, sagt sie. Die MA 60 stützt sich auf das Bundestierschutzgesetz mit der ersten und zweiten Tierhaltungsverordnung und die Zirkusverordnung. „Das Thema Lärm sei dabei nicht geregelt“, heißt es. Die MA 60 kontrolliere die Tierhaltung wöchentlich.

Für die Tierschutz-Austria-Präsidentin, Madeleine Petrovic, sei die Gesamtsituation ausschlaggebend. Das Tierschutzgesetz verbiete alles, was dem Tier Schmerzen zufügen könnte. Nicht Geräusche an sich, sondern die Wechselgeräusche können durchaus belastend sein: „Wie oft fährt die Polizei oder die Rettung vorbei?“, fragt sie. „Es gehe um Arbeitsplätze, wie auch bei den Fiaker-Fahrern“, meint sie. Als Alternative schlägt sie den Umzug von der Stadt in den Grünraum vor, wie Schönbrunn. Oder könne man nicht ganz auf Tiere im Zirkus verzichten? Etwa, wie beim Cirque de Soleil.