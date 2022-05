Bald kommen die Zirkustiere auf den Gürtel, Tierschützer starten Petition

Chefin des Veterinäramts (MA 60) Ruth Jily stellt im Gespräch mit dem KURIER klar, dass die Genehmigung für den Zirkus an sich, die MA 36 ausstelle.

"Sie kontrollieren die Örtlichkeiten, Fluchtwege und Ähnliches. Und in Bezug auf die Tiere wendet man sich dann an uns", sagt sie. Die rechtliche Grundlagen sind für die MA 60 das Bundestierschutzgesetz mit der ersten und zweiten Tierhaltungsverordnung und auch die Zirkusverordnung. "Leider ist in keiner dieser Verordnungen das Thema Lärm geregelt", meint sie. Es gebe also keine Lärmbeschränkung. Außerdem seien die Zirkustiere an den Lärm, auch durch die Shows gewöhnt. Und auch Menschen würden am Gürtel leben, entgegnet sie dem Vorwurf der mangelhaften Tierhaltung.

Tierverbote in Zirkussen

Die Tierärzte und Mitarbeiter der MA60 seien in Regel wöchentlich bei einem Zirkus vor Ort und kontrollieren die Unterbringung der Tiere, die Ausläufe und die Verpflegung. Sollten Mängel ersichtlich seien, würde auch die MA 60 Anzeige erstatten, heißt es.

Wenn eine Veränderung gewünscht ist, dann müsste auch hier, wie bei den Fiaker etwas am Bundesgesetz geändert werden, sagt sie. Bundesminister Johannes Rauch (Grüne), der auch Tierschutzminister ist, habe ein Beratergremium. "Genau dort könnte er das Thema ansprechen und es in das Gesetz einfließen lassen", meint Jily.

Vor Jahren wurden Wildtierzoos auch in Österreich verboten. In Ländern, wie Malta, Zypern oder Bolivien gibt es bereits komplette Tierverbote in Zirkussen.