Zerstückelte Leiche im Marchfeldkanal: Polizei hat Identität geklärt

Bestätigt ist mittlerweile, dass man von einem Mord ausgeht.

"Die vorläufigen gerichtsmedizinischen Befunde lassen den ersten Schluss zu, dass es sich bei der Todesursache des Mannes um ein Tötungsdelikt handeln dürfte", so die Polizei. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden eindeutige Spuren von "stumpfer Gewalteinwirkung" am Kopf sowie an den Extremitäten des Leichnams festgestellt.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt weiter auf Hochtouren. Genaue Umstände, die zum Tod des 45-Jährigen geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen, hieß es am Samstag. Von dem Iraner fehlt bereits seit dem 15. November des Vorjahres jede Spur. Er wurde zu dem Zeitpunkt als vermisst gemeldet.