Zehn Euro von 15-Jährigem gestohlen: Polizei sucht jungen Räuber

Weil er einen 15-Jährigen verfolgt und ihm unter Gewalt-Androhung zehn Euro gestohlen haben soll, wird ein junger Mann nun von der Polizei gesucht.

Der Vorfall hat sich laut Polizei am 31. März 2022 um 13 Uhr in einem Supermarkt in Wien-Floridsdorf zugetragen. Nach dem Einkauf soll der Verdächtige den 15-Jährigen verfolgt, mit Gewalt zur Seite gezerrt und ausgeraubt haben. Danach ließ der unbekannte Täter von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht.