Eskalation am Yppenplatz: "Schusswechsel macht Leuten Angst"

Maßnahmen am Yppenplatz

In den vergangenen Tagen wurde etwa die Beleuchtung am Yppenplatz verbessert. Konkret am hinteren Teil des Platzes, wo immer wieder Jugendliche, aber auch Personen aus dem Drogenmilieu, verkehren. "Das ist vielleicht eine kleine Sache, aber auch die Polizei hat eine Einschätzung gegeben und gesagt, das erleichtert zumindest ihre Arbeit schon einmal", sagt Lamp.

Für eine bessere Beleuchtung zu sorgen, ist eines der Dinge, die der Bezirk auf eigene Faust umsetzen kann. In Ottakring fließt ein überdurchschnittlich großer Teil des Bezirksbudgets in die Sicherheit. "Als Bezirk investieren wir sehr viel in präventive Sozialarbeit, in etwa eine Million. Das sind zehn Prozent unseres örtlichen Bezirksbudgets."