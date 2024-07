Yppenplatz-Anrainer machen ihrem Ärger bei Bezirksvorstehung Luft

Diese Probleme verlagern sich in letzter Zeit immer mehr auf den Yppenplatz. Vor einer Woche gipfelte die Situation in einer Schießerei, bei der ein Mann so schwer verletzt wurde, dass er mehrere Tage in Lebensgefahr schwebte. Ausgangspunkt dürfte eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gewesen sein. Doch das ist kein Einzelfall, wenn man den Anrainern glaubt. Ein Mann berichtet, dass es auch in der Nacht auf Dienstag schon wieder zu Tumulten gekommen sei. Die Gruppen, die hier wüten, würden zudem immer größer.