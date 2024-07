Zwischen Drogenmillieu und Hipster: Problemgrätzel Yppenplatz

Er ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Milieus, der Yppenplatz in Wien. Das liegt an mehreren Faktoren. Mit seiner Nähe zum 7. Bezirk mit dessen hippen Lokalen und Geschäften ist er quasi die Außenstelle von Wien-Neubau. Besonders junge Menschen, die etwas günstigere Mietpreise schätzen (der Quadratmeter kostet rund einen Euro weniger), zieht es an die Grenze Ottakrings. Die Nähe zum Brunnenmarkt, wo es orientalische Spezialitäten en masse gibt, vermittelt dort ein Gefühl von Basar. Die angrenzende Ottakringer Straße ist in Wien wiederum als „Balkanmeile“ bekannt.