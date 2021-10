Wohnungslosigkeit: Jedes Bett schafft Perspektiven

In ihrer Familie stand Gewalt an der Tagesordnung, ebenso wie später in ihrer Ehe. „Während einer Reha habe ich dann den Entschluss gefasst, mit meinen Kindern auszuziehen“, erzählt Anita Antunovic. Wohin, das wusste sie nicht, für eine eigene Wohnung fehlte das Geld. Zunächst kam sie bei ihrer Schwester, dann bei einer Freundin unter – bis sie einen Platz im Haus Immanuel, einem Übergangswohnhaus der Caritas für Frauen mit ihren Kindern, bekam.

Seit Jänner ist Antunovic Peer-Mitarbeiterin bei der Caritas in der Sozial- und Rückkehrberatung. Sie arbeitet mit Frauen, die sich in einer ähnlichen Notlage befinden, wie sie selbst vor wenigen Jahren. Und davon gibt es Tausende in Österreich, wie die Caritas der Erzdiözese Wien am Dienstag bei einer Pressekonferenz betonte. Allein im Vorjahr wandten sich mehr als 22.000 Frauen an sie – an die Frauenberatungsstelle, an die Mutter-Kind-Häuser, ans Frauenwohnzentrum oder auch an das Haus Miriam in Währing.