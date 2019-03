Fall für Justiz: Wohnungen um 22.000 Euro verschleudert

In kürzester Zeit wird nun eine dritte gemeinnützige Wohnbaugesellschaft im Burgenland ein Fall für die Justiz. Zur Klärung von möglichen Ungereimtheiten rund um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Trägers Pannonia (vormals Buntes Wohnen) im Jahr 2012 wird das Land nun eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermitteln. Das gab Landesrat Heinrich Dorner ( SPÖ) am Donnerstag bekannt.

Konkret verdichten sich die Hinweise, dass auch in diesem Fall nach der Aberkennung viel zu geringe Abschlagszahlungen an das Land geflossen sind. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben, damit der Eigentümer aus der Aberkennung keinen Profit schlagen kann.

Laut einem aktuellen Prüfgutachten seien grob geschätzt 55 Millionen Euro zu wenig bezahlt worden, sagte Dorner im Landtag. Wie berichtet dürften tatsächlich nur 5,53 Millionen Euro an das Land geflossen sein.