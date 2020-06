Wohnung als Weihnachtsgeschenk

Die Suche erwies sich allerdings als schier aussichtsloses Unterfangen. So geht es vielen Flüchtlingen trotz aufrechtem Asylstatus. Nach vier Monaten fallen sie aus der Grundversorgung und schaffen es dann nicht, das Geld für Kautionen oder Maklergebühren aufzubringen. "Auch wir erhielten eine Absage nach der anderen", erinnert sich Amanj.

Vor wenigen Tagen berichtete der KURIER über die vergebliche Wohnungssuche von Amanj und Frezer. Daraufhin meldeten sich zahlreiche Leser, die dem jungen Paar helfen wollten.

Darunter auch Roland Singer, Geschäftsführer der Reinigungsfirma Assa im 9. Bezirk. Einem Schwester-Unternehmen gehört ein Zinshaus unweit der Firmenzentrale. Vor einiger Zeit hatten die Mitarbeiter die Idee, eine der Wohnungen für karitative Zwecke zur Verfügung zu stellen. "Es gibt so viel Armut und Not in dieser Stadt. Wir haben daher beschlossen: Wenn uns ein gutes Jahr gelingt, geben wir einen Teil unseres Erfolges ab", sagt Singer. "Und heuer hatten wir ein gutes Jahr."