Chancenlos am Wohnungsmarkt

Sie sind ein Traumpaar", erzählen ihre Bekannten. Viereinhalb Jahre sind Amanj und Frezer jetzt schon zusammen. Höchste Zeit für eine eigene gemeinsame Wohnung. Nur: Seit Monaten erhalten sie eine Absage nach der anderen. "Wenn man beim Makler anruft und sagt, dass man keinen Job hat, ist das Gespräch auch gleich wieder beendet", sagt Amanj frustriert.

Wie seine Freundin kam der 29-jährige Iraker als Flüchtling nach Österreich. 2010 verließ er sein Heimatland. Beim Versuch, gemeinsam mit 23 anderen Flüchtlingen von der Türkei nach Griechenland zu kommen, kenterte das Boot. Nur die Hälfte der Passagiere überlebte. "Das war einfach ein Horror", sagt Amanj. Er schlug sich weiter Richtung Norden durch, bis er in Österreich von der Polizei aufgegriffen wurde. Nach zwei Wochen in Traiskirchen fand er einen Platz im Haus Daria der Caritas in Wien-Favoriten. Bis zu 196 Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte leben hier.

Es begann das zermürbende Warten auf den Asylbescheid. "Diese Ungewissheit hat mich krank gemacht. Ich bekam Schlafstörungen und Depressionen", erinnert sich Amanj. Im heurigen Frühjahr erhielt er endlich das humanitäre Bleiberecht.