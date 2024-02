Warum es in Wien immer schwieriger wird, günstigen Wohnraum zu finden

Dass Wohnraum knapp werden könnte, zeigt auch die Entwicklung der Baubewilligungen : „2019 war zuletzt das stärkste Jahr, was Baubewilligungen betrifft“, erklärte Ehl-Geschäftsführerin Karina Schunker im Rahmen der Präsentation. 2019 zählte man 21.424 baubewilligte Wohnungen. Zum Vergleich: 2023 waren es nur noch rund 11.500. „Das entspricht einem Minus von 46 Prozent“, so Schunker weiter. Weniger Baubewilligungen bedeuten freilich weniger Baustarts – und somit weniger neue Wohnungen.

Es sei ein „paradoxer, aber toxischer Mix“, ergänzte Buwog-Geschäftsführer Andreas Holler . „Einerseits wissen die Entwickler, dass die Nachfrage nach Wohnraum stark sein wird. Andererseits sehen sie keine wirtschaftlichen Perspektiven, um die Wohnungen zu bauen, die in den kommenden Jahren benötigt werden.“ Daher würden viele Bauträger auf bessere Marktbedingungen warten, so auch die Buwog: „Wir haben mehrere Projekte, die praktisch in den Startlöchern stehen“, fügte Holler hinzu.

Aufgrund der hohen Zinsen sei der Kauf einer Eigentumswohnung für viele derzeit außerdem in weite Ferne gerückt, daran ändere auch die erwartete Zinssenkung noch nichts, rechnete Riedl vor: „Eine Zinssenkung von einem halben Prozentpunkt bringt privaten Käufern nicht viel: Dadurch sinkt die Kreditrate vielleicht von 2.700 auf 2.500 Euro. Damit ist sie aber noch weit entfernt von den 1.500 von vor zwei Jahren.“

Aktuell ist Kaufen sowie Mieten übrigens in Döbling am teuersten (siehe Grafik oben). Am „günstigsten“ sind die Preise noch in der Donaustadt – doch auch hier muss man laut aktuellem Wohnbericht bei einem Erstbezug mit einem Quadratmeterpreis von rund 5.150 Euro rechnen.