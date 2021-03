Wohnen und Genuss am Gelände der Ottakringer Brauerei

Am Rande der Präsentation der Neugestaltung der Thaliastraße kündigte Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) am Mittwoch gleich ein weiteres Projekt im Grätzel an. Auf dem Gelände der Ottakringer Brauerei – einem „Highlight des 16. Bezirks“, wie Prokop sagte – soll künftig nicht nur gebraut, sondern auch gewohnt werden.

Konkret soll das momentan unter anderem als Mitarbeitergarage der Brauerei genutzte Gebäude an der Ecke Thaliastraße/Feßtgasse „in den nächsten Jahren“ abgerissen werden, stattdessen sollen Wohnungen errichtet werden.