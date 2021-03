Wohlfühl-Widerstand vor nobler Kulisse

Rund um das Goldene Quartier bekommt man an sonnigen Wochenenden – wie dem vergangenen – auffällig oft ein ganz bestimmtes Accessoire zu sehen. Das neue Trend-Teil ist leicht und aus Kunststoff. (Nein, es ist nicht die FFP2-Maske.) Wer etwas auf sich hält, der lässt sich an der Wiener Luxusmeile nur noch mit Plastik-Sektflöte in der Hand sehen.

Während maskenverweigernde und teils rabiate Gegner der Corona-Maßnahmen am Samstag die Stadt lahmlegen, suchen viele einfach nur Zerstreuung. Man genießt die wenigen Ablenkungen, die Wien derzeit zu bieten hat: Einen Bummel auf der Mariahilfer Straße (wo so viel los ist wie an gewöhnlichen Samstagen), einen Spaziergang am Donaukanal (der fast so voll ist wie im Sommer) oder eben den Take-away-Champagner in der City.