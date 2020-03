Wo man in Wien neuerdings einen Garten mieten kann

1,5 Hektar ist der Acker am Toni-Fritsch-Weg in Floridsdorf groß. Zum zweiten Mal wird er heuer von den Ackerhelden wie Jan Pech bewirtschaftet. Die Ackerhelden – das ist ein Projekt aus Deutschland, bei dem seit 2012 Ackerflächen an Stadtgartler (und solche, die es noch werden wollen) vermietet werden.