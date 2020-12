Wo man in Wien leben will

In Zeiten von Lockdowns zieht es die Wienerinnen und Wiener in größere Wohnungen. Das zeigt auch die Jahresbefragung der Immobilienplattform Find My Home: Die Quadratmeterzahl der Immobilien ist bei Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die Nachfrage nach größeren Wohnungen daher gewachsen.

Zudem waren dieses Jahr Eigentumsimmobilien begehrter und erhielten mehr Aufrufe als Mietwohnungen. Ausgewertet sowie analysiert wurden rund 11 Millionen Aufrufe im Zeitraum Jänner bis November 2020.

Mieten: Gold für die Josefstadt

Welcher Bezirk war dabei am begehrtesten? Bei Mieterinnen und Mietern ist es die Josefstadt. Der Grund laut „Find My Home“-Geschäftsführer Bernd Gabel-Hlawa: „Neben kleinen Geschäften, hippen Lokalen, Kaffeehäusern und einem großen Kulturangebot bietet der achte Bezirk eine ausgezeichnete Infrastruktur.“