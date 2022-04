Wo ist die "rote Linie" für Schüler? Anwälte klären in Klassen auf

"Rote Linien" sind in diesen Tagen allgegenwärtig. Nicht nur Kanzler Karl Nehammer spricht von ihnen. Auch der Wiener Rechtsanwaltskammer-Präsident Michael Enzinger. Er meint damit Verhaltensweisen in Schulen, bei denen sich der Spaß aufhört: Mobbing, Beschimpfungen, Gewalt. Doch oft ist den Betroffenen gar nicht klar, dass sie mit dem Strafrecht in Konflikt kommen könnten. Seit April beraten Wiener Rechtsanwälte jetzt vor Ort in den Klassen.