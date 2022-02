Prozess: Junger Räuber zu Schulbesuch „verurteilt“

Eigentlich hätte der junge Mann am Montag Grund zum Feiern. Es ist sein 15. Geburtstag. Und ein besonders wichtiger Tag. Es geht um die Zukunft des Burschen. Doch im Gerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen Wien will keine Feierlaune aufkommen. Das Geburtstagskind sitzt auf der Anklagebank. Der Bursche hat mehrere Jugendliche überfallen und ihnen Geld und Airpods abgenommen. Ein Opfer trat und schlug er, bis es am Boden lag.

„Schuldig“, erklärt der junge Mann mit serbischen Wurzeln. Er ist allein in den Gerichtssaal gekommen. Seine Mutter ist schon vor Jahren in ihre Heimat zurückgegangen. Der Vater hat es nicht rechtzeitig geschafft, einen gültigen PCR-Test vorzulegen – der ist bei Nichtgeimpften Pflicht. Nur Anwalt Peter Philipp steht ihm zur Seite.