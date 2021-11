Jugendlicher nach Messer-Attacke festgenommen

Am Dienstag hat ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer attackiert und verletzt. Auch vier Jugendliche soll er mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nun ausforschen. Er wurde am Mittwochabend an seiner Wohnadresse in Meidling durch Beamte der WEGA festgenommen.

Der Tatverdächtige bestreitet die Vorwürfe, er befindet sich in einer Justizanstalt.

