Über 200 Gramm Heroin: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei konnte am Mittwoch um die Mittagszeit in Rudolfsheim-Fünfhaus einen 24-jährigen Serben nach dem Verkauf von Drogen an einen 21-jährigen Österreicher festnehmen. Beim tatverdächtigen Dealer wurden 15 Säckchen mit Drogen sichergestellt. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten außerdem 212,6 Gramm Heroin, sowie 9.680 Euro Bargeld.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Polizisten konnten zudem beobachten, wie der 21-jährige Käufer in ein Auto eines 29-Jährigen stieg. Die beiden Personen wurden angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Beim 29-Jährigen konnte durch einen Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt werden. Ihm wurde vorläufig der Führerschein abgenommen, beide wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

