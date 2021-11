Mann wehrt sich gegen Gerichtstermin und verletzt Polizist

Die Polizei begab sich am Dienstagvormittag zur Wohnadresse eines 32-Jährigen in der Floridsdorfer Siemensstraße, um ihn zu einem Gerichtstermin zu bringen. Der Mann wehrte sich gewaltsam und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 32-Jährige auf freiem Fuß angezeigt und wegen des Vorführungsbefehls in weiterer Folge in das Gericht gebracht.

Auch in der Viktoriagasse in Rudolfsheim-Fünfhaus kam es zu einer Attacke auf einen Polizisten. Die Beamten wurden am Dienstagabend wegen eines lauten Streits zu einer Wohnung gerufen und trafen dort einen äußerst aggressiven Mann an. Der 35-jährige chinesische Staatsbürger attackierte die Beamten mit mehreren Faustschlägen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, er wies eine Alkoholisierung von 1,4 Promille auf. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

