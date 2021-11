Betrunkene Frau verletzt drei Polizisten

Wegen einer randalierenden 26-Jährigen wurde die Polizei in der Nacht auf Donnerstag ins Stiegenhaus eines Wohnhauses in Simmering beordert. Die Beamten trafen dort die Frau an, sie dürfte sich selbst aus der Wohnung ausgesperrt haben. In der Folge wurde die Frau zunehmend aggressiver und begann die Beamten lautstark zu beschimpfen.

Der Aufforderung, dieses Verhalten einzustellen, kam sie nicht nach und wurde nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Die Frau wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte dabei drei Polizisten.

Die Frau befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von 1,12 Promille festgestellt. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst nach einer Untersuchung im Spital fortsetzen.

