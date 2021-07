Anwalt von Frau Nehammer: "Sie ist das Opfer von Hass im Netz"

Anwalt Michael Rami verteidigt sein Vorgehen. Wesentlich sei, „dass Frau Nehammer Opfer von Hass im Netz wurde, nämlich durch die weitflächige Veröffentlichung grob falscher Behauptungen, die als üble Nachrede strafbar sind. Jeder, der diese Behauptungen weiterverbreitet hat, hat damit auch die üble Nachrede veröffentlicht und haftet strafrechtlich, medienrechtlich und zivilrechtlich“.

Für den Anwalt ist es „bemerkenswert, dass manche Menschen offenbar keinerlei Problem damit haben, ungeprüft schwere Anschuldigungen über andere in den sozialen Medien zu verbreiten, sich dann aber wundern, wenn sie für ihre eigenen Äußerungen zur Verantwortung gezogen werden.“

Der geforderte Betrag von 3.500 Euro sei angemessen, zumal er nicht einmal 10 Prozent des gesetzlichen Höchstbetrages von 40.000 Euro ausmache, so der Anwalt in seiner Reaktion. Auf die Frage, wie Rami an die Adressen der Facebook-User gekommen sei, heißt es: „Ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften liegt natürlich nicht vor, denn meine Kanzlei hat lediglich öffentlich zugängliche Quellen benutzt (eigene Angaben der Poster, Melderegister, Telefonbuch usw.).“