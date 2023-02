Winter ohne Strom und Heizung: Wasser nach Mieter-Protest abgedreht

Seit November k├Ąmpfen 30 Mieter am Gaudenzdorfer G├╝rtel 41 in Meidling f├╝r ihr Recht. 500 Euro Miete wurden f├╝r die Zimmer mit den Duschen und WC-Anlagen auf dem Gang bezahlt, trotzdem wurde im gesamten Haus Strom und Gas abgedreht. Das Problem war, dass die Miete, die inklusive Nebenkosten verrechnet wurde, nie an den Energieversorger bezahlt wurde. Hauptmieter, Hausverwaltung und Eigent├╝mer schieben sich gegenseitig die Schuld zu und befinden sich in einem Rechtsstreit.

Der Verein EnCommun setzt sich seit Monaten f├╝r die 30 Mieter ein und organisierte bereits Protestaktionen - die laut Mitgliedern des Vereins aber immer "abgestraft" wurden. Nach einem Protest bei Eigent├╝mer-Firma Pegida in Simmering, sollen sp├Ąter T├╝ren eingetreten worden sein. Die Antwort auf einen kritischen Banner, der am Haus angebracht wurde, sei nun die Abschaltung der Wasserversorgung gewesen.

Ersatzunterk├╝nfte zu teuer

Bem├╝hungen von KURIER und ORF Wien, den Mietern Ersatzunterk├╝nfte der Stadt zu organisieren, scheiterten. Die Stadt h├Ątte zwar Appartements zur Verf├╝gung gestellt, die Kaution von 2.500 Euro k├Ânnen sich die Mieter aber so lange nicht leisten, wie sie ihre Kaution aus dem derzeitigem Mietverh├Ąltnis nicht zur├╝ckbekommen.

Die Mieterhilfe Wien versucht, den Rechtsstreit zwischen den Mietern und den Verantwortlich zu schlichten, das kann aber noch Monate dauern. EnCommun vermutet, dass die Eigent├╝mer die Mieter absichtlich nur zur Zwischennutzung in das ehemalige Hostel holen wollten, um bis zum Abriss Geld zu verdienen. Es soll sich um Immo-Spekulanten handeln, die das Haus nur abrei├čen und die Mieter deshalb hinausekeln wollen.

Weil es sich bei dem Geb├Ąude um ein ehemaliges Hostel handelt, hatten die Mieter keine Chance, sich selbst um die Bezahlung der Energiekosten zu k├╝mmern. Die Zimmer laufen alle ├╝ber einen Stromz├Ąhler und verf├╝gen eben nicht ├╝ber eigene Z├Ąhler pro Einheit. Bei den Bewohnern handelt es sich um Gefl├╝chtete, die meisten sind in ├ľsterreich anerkannt und gehen arbeiten. Laut der Gruppe Sofortma├čnahmen, die sich um solche Belange k├╝mmert, gibt es rund 20 H├Ąuser in der Stadt mit sehr ├Ąhnlichen Problemen.