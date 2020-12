Wind oder Vandalen: Kerzen an Terror-Gedenkstätte zerstört

Es wäre ein pietätloser Akt: Unbekannte könnten Kerzen, die am Tatort des Terrorattentats in der Seitenstettengasse aufgestellt wurden, umgeworfen haben.

Polizeibeamte haben den Tatort in der Wiener Inneren Stadt am Sonntag besichtigt, bestätigt ein Sprecher der Wiener Polizei. Hunderte Personen hatten nach dem Anschlag am 2. November im Bereich rund um die Ruprechtskirche Kerzen platziert. Einige der Kerzen sind nun teilweise zerstört und umgeschmissen worden.