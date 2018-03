Wilhelminenspital: Übersiedlung der Hautabteilung verzögert sich

Dass Rot-Grün gegen den Antrag gestimmt hat und den Dialog verweigert, ist skandalös“, sagt Heinrich Schneider, Personalvertreter im Wilhelminenspital. Der Einspruch der Personalvertretung gegen den mit der Übersiedelung verbundenen Dienstpostentransfer sei nach wie vor aufrecht. Aufgrund von Fristenläufen ist eine Übersiedlung im Mai – die der KAV zuletzt angekündigt hatte – damit vom Tisch.

Dass es überhaupt soweit kommt, zweifelt Gara an. An der Verlegung der Augenabteilung des Donauspitals sei auch lange festgehalten worden, sagt er. Und dann blieb sie doch in verkleinerter Form.