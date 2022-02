Wiens Teststrategie soll bis zu 60.000 Infektionen im Herbst vermieden haben

Anhand der Corona-Statistiken zwischen Oktober und Dezember 2021 will die Stadtregierung nachweisen, dass Wien (wo bisher 70 Prozent aller PCR-Tests erfolgten) aufgrund der höheren Testfrequenz deutlich besser durch die Pandemie gekommen ist als der Rest Österreichs. Die Daten im Detail:

In den untersuchten drei Monaten erfolgten in Wien pro Einwohner im Schnitt acht Tests, während es im Rest Österreichs nur drei waren. Im selben Zeitraum war in Wien die Sieben-Tage-Inzidenz mit 288 deutlich geringer als in den anderen Bundesländern (499). Das wirkte sich auch auf die Hospitalisierungen aus: In Wien mussten 14 von 100.000 Einwohnern wegen Corona ins Spital, im Rest des Landes waren es 17. Die Sterberate lag in Wien bei 19 pro 100.000 Einwohnern, im Rest des Landes bei 30.