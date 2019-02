Wiens Spitalskonzept geht ungewisser Zukunft entgegen

„Da wird immer davon geredet, was nicht alles gemacht wird für die alten Leute - und dann passiert sowas, was kein Mensch versteht“, ärgert sich Edith Garnich. Seit sechs Jahren lebt die 94-Jährige im Geriatriezentrum Favoriten des Kaiser-Franz-Josef-Spitals (SMZ Süd). Doch vor zwei Tagen hat sie erfahren, dass sie wie rund 90 Mitbewohner in ein anderes Heim übersiedeln muss. Wann genau und wohin, weiß sie noch nicht: „Man muss nehmen, was kommt“, sagt sie fatalistisch.