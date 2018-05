KAV: Ein Spitalskonzept ohne Konzept

Pikantes Detail am Rande: Noch vor wenigen Jahren wollte der KAV gemeinsam mit der AUVA in Hietzing ein Traumazentrum errichten, das von der Unfallversicherung betrieben worden wäre. Laut einem KAV-Papier, das dem KURIER vorliegt, hätte es über 380 Betten verfügt. Geplant war zudem eine gemeinsame Reha-Einrichtung mit 370 Betten. Sie wäre entweder gänzlich in Hietzing oder zum Teil am AUVA-Standort Weißer Hof angesiedelt gewesen.

Dem Vernehmen nach hätte die AUVA einen dreistelligen Millionenbetrag in Hietzing investieren sollen. Doch aus dem Deal wurde nichts. „Es gab im Zuge des Spitalskonzepts vor einigen Jahren mit der damaligen Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely und dem damaligen KAV-Generaldirektor Udo Janßen Gespräche darüber, ob die AUVA es sich vorstellen könnte, bei einem Ausbau des Krankenhauses Hietzing zu kooperieren“, bestätigt eine AUVA-Sprecherin. „Diese Überlegungen wurden seitens des KAV jedoch nie tiefergehend weiterverfolgt.“

Mittlerweile hat die AUVA ein eigenes Traumazentrum und vor Kurzem eine Kooperation mit dem AKH abgeschlossen, das nun 24 Unfall-Betten im UKH Meidling betreibt. Die Begeisterung der Ärzte in Hietzing soll enden wollend sein.